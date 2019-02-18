Свердловская область опустилась на 13-е место среди регионов России по уровню качества жизни

Свердловская область стала 13-й в рейтинге регионов России по уровню качества жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Год назад регион занимал 11-е место.

Рейтинг составлялся по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников, в его основе — анализ 70 показателей, которые фиксируют состояние разных аспектов социально-экономических условий жизни граждан: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Как и в прошлом году, первые три позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Они набрали больше 70 баллов [у Свердловской области 56,6 балла]. По мнению авторов исследования, эта тройка в ближайшие годы не уйдёт с первых мест.