Свердловская область оказалась в самом низу «Национального экологического рейтинга» по итогам весны 2022 года

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам весны 2022 года. Данный рейтинг формируется с 2007 года и по итогам каждого сезона публикуется с 2008 года. Специалисты оценивали 85 регионов по трём параметрам — природоохранный индекс, промышленно-экологический индекс, социально-экологический индекс и сводный индекс, сообщает пресс-служба организации.

Свердловская область в списке занимает 83-е место из 85 и входит в десятку самых экологически грязных регионов. С прошлого года регион не изменил своих позиций. Лидером рейтинга стала Тамбовская область, второе место занимает Белгородская область, замыкает тройку Республика Алтай. На последнем месте в национальном рейтинге находится Омская область.

По словам руководителя «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, трагизм весны связан с тем, что в этом году начали гореть хоть и не гигантские площади лесов, но горели они рядом с населёнными пунктами. Только леса могут остановить пожары, они играют важнейшую водоохранную роль.

«Леса — это и поглощение углекислого газа, переработка его в зелёную массу. Леса играют важную водоохранную роль, когда не позволяют выпавшему ливню потоком стечь в реки и вызвать наводнение. Лесная подстилка, корни деревьев, весь биоценоз леса медленно расстаётся с влагой, использует её с пользой. Именно масштабные вырубки леса, например, в Иркутской области являются главной причиной губительных наводнений и паводков в этом регионе, а потом и лесных пожаров на высохших вырубках. Поэтому вопросы лесовосстановления, масштабных акций по высадке деревьев, садов памяти являются крайне актуальной задачей все ближайшие десятилетия», — сказал Андрей Нагибин.

Кроме того, руководитель организации убеждён, что необходим федеральный проект по переселению жителей из районов повышенной опасности, ведь места подтоплений во время паводков будут только увеличиваться, а вместе с ними и пожароопасные зоны.