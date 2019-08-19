Свердловская область оказалась на 29-м месте по уровню доступности бензина

Свердловская область заняла 29-е место среди регионов России по уровню доступности бензина, со ссылкой на собственный рейтинг пишет РИА Новости.

Жители области могут купить на среднюю зарплату 812 литров бензина АИ-92 в месяц. По расчётам аналитиков, на конец июля стоимость литра АИ-92 в среднем составляла 41,87 рубля. С начала года топливо в регионе подорожало на 3,3%.

Дороже всего литр бензина стоит на Чукотке (56 рублей), в Якутии (54,78 рубля) и Магаданской области (50,08 рубля). Дешевле всего — в Челябинской области (39,62 рубля). Больше всего топлива марки АИ-92 на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы. Меньше всего — жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана.

По сравнению с аналогичным февральским рейтингом место Свердловской области среди других регионов по доступности бензина не изменилось, но зимой уральцы могли позволить себе лишь 784 литра АИ-92 в месяц. Судя по всему, доступность топлива изменилась из-за роста средней заработной платы в регионе.

За прошлый год бензин АИ-92 в Свердловской области подорожал на 11,2%.

Напомним, в июне правительство приняло решение не продлевать сделку с нефтяными компаниями. По договорённости между чиновниками и представителями нефтяных компаний рост цен на мелкооптовом рынке и АЗС не будет превышать инфляцию.