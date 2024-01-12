Свердловская область начала подготовку к всероссийскому голосованию за объекты благоустройства

Подготовка к всероссийскому голосованию за объекты благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, началась в Свердловской области. До 1 февраля формируется список площадок, за которые жители региона смогут отдать свои голоса.

«В предстоящей кампании будут выбираться объекты для благоустройства на 2025 год. Сейчас готовится официальный комплект документов, в том числе дорожная карта, по организации проведения голосования», — сказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

В голосовании принимают участие жители старше 14 лет, проживающие в муниципальных образованиях с численностью свыше 20 тысяч человек, а также на территории муниципалитетов, в состав которых входят города и моногорода. В Свердловской области это 55 муниципалитетов.

В 2023 году по нацпроекту выполнено благоустройство 60 объектов. Так, завершено комплексное благоустройство линейного парка «Солнечные аллеи» в Екатеринбурге. Это часть уличного пространства Центра художественной гимнастики и Губернаторского лицея. Небольшие квартальные парки и зелёные пешеходные зоны связали единой сетью весь район и сформировали места для отдыха и встреч, прогулок, пикников и детских площадок. Работы велись два года. Высажено около 300 деревьев, более 10 тысяч кустарников, свыше 5,3 тысячи растений и более 4,4 тысячи цветников, расположенных многоярусно. Установлены деревянные шезлонги и более 100 скамеек. Оборудованы места для велопарковок и колясок. За дизайн-проект этой общественной территории проголосовали порядка 70 тысяч жителей города.

В городском округе Пелым реализован проект по благоустройству общественной территории «Площадь Солнца». При поддержке губернатора Евгения Куйвашева на участке, который был частично заболочен, появилась современная общественная территория. Общая стоимость работ составила 26,5 млн рублей. «Площадь Солнца» включает в себя три зоны: главная площадка, спортивная, а также площадка для волейбола и баскетбола. Всю благоустроенную территорию охватывает беговая дорожка с бесшовным резиновым покрытием. На общественном пространстве проведено озеленение.

В Краснотурьинске выполнено благоустройство «Тихомировского парка» с более чем 60-летней историей. Работы велись в три этапа с 2021 года. Общая стоимость проекта составила более 90,6 млн рублей. В рамках благоустройства в парке гранитной плиткой выложены тропинки и аллеи, обновлено асфальтовое покрытие, посажены деревья и кустарники. Территория поделена на зоны тихого и активного отдыха, отдельно обустроены площадки для детей и занятий спортом.

Отметим, в 2023 году Свердловская область заняла первое место во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по абсолютному числу отданных голосов и вошла в топ-5 по числу проголосовавших на портале «Госуслуги». Свои голоса за объекты благоустройства отдали свыше 816 тысяч свердловчан. В общей сложности на выбор жителей было представлено 149 площадок.