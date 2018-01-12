Свердловская ГИБДД рекомендовала неопытным водителям отказаться от машины зимой

Управление ГИБДД Свердловской области настоятельно рекомендует не садиться за руль зимой водителям, не имеющим опыта вождения в условиях снега, гололёда, заснеженной дороги и плохой видимости, сообщает пресс-служба ведомства. Такие водители, отмечают в ГИБДД, подвергают опасности и себя, и других участников дорожного движения. К такому шагу подтолкнул ряд серьёзных аварий с участием уральских автолюбителей с небольшим стажем вождения.

Так, например, на территории Заречного с начала 2018 года уже зарегистрировано 19 аварий, в результате которых погибли четыре человека, в том числе один ребёнок, кроме того, серьёзные травмы в авариях получили шестеро взрослых и двое детей.

Накануне, 11 января, на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло ДТП, в результате которого травмы получили три человека. 29-летняя женщина — водитель Chevrolet Lacetti Klan неправильно выбрала скорость движения, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Scania, которым управлял 28-летний мужчина. В результате водитель и две пассажирки Chevrolet получили травмы и были госпитализированы.

Автоледи пояснила, что пыталась избежать столкновения с идущим впереди автомобилем, резко затормозила, автомобиль потерял управление на зимней дороге, его развернуло на 180 градусов и выбросило на встречную полосу.

Ещё одна страшная авария произошла 8 января на автодороге Екатеринбург —Тюмень, где в результате встречного столкновения двух автомобилей погибли три человека и серьёзно пострадали четверо. Среди госпитализированных было двое детей в возрасте 4 и 1,5 лет. 11 января стало известно, что 4-летняя девочка скончалась. Водительский стаж женщины, спровоцировавшей эту аварию, составляет менее года.