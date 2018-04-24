Свердловская ГИБДД потребовала закрыть междугороднее автобусное сообщение из-за снегопада

В связи с сильными снегопадами на Среднем Урале ГИБДД Свердловской области направила на автовокзалы региона предупреждение о необходимости незамедлительно прекратить движение междугороднего пассажирского транспорта в тёмное время суток для исключения чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Госавтоинспекции, снегопад и сильный ветер усложнили ситуацию на дорогах региона.

«Уже с утра зарегистрировано более 50 ДТП с материальным ущербом, причиной большей части которых стало несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. Установлено, что в трети ДТП участвовал транспорт, у которого зимние шины уже заменены на летние», — сообщили представители ГИБДД.

На региональных трассах в настоящий момент работает 101 единица дорожной техники, на федеральных — 33 единицы. В связи с тем, что в настоящий момент наблюдаются плюсовые температуры, а к вечеру возможно понижение до минусовых, на автодорогах ожидается появление гололедицы, на некоторых участках — наката.

Госавтоинспекция обращается с просьбой к водителям транспортных средств, кто уже сменил шины автомобиля на летние, максимально исключить передвижение, в особенности на загородных участках. Экипажи ГИБДД, несущие службы на трассах Свердловской области, ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Также региональное ГУ МЧС выступило с обращением к жителям региона с просьбой воздержаться от дальних поездок на машинах, если ситуация на дорогах ухудшится. По данным ведомства, наибольшее количество осадков ожидается в Екатеринбурге, Тавдинском городском округе, Каменске-Уральском, Талицком городском округе, Ирбите и Туринском городском округе.