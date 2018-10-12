Свердловская ГИБДД попросила водителей поставить зимнюю резину

Сотрудники ГИБДД по Свердловской области настоятельно попросили водителей сменить летнюю резину на зимнюю, пишет E1.ru.

«Госавтоинспекция Свердловской области просит всех водителей своевременно сменить резину на зимнюю, быть предельно аккуратными, а также соблюдать дистанцию, скоростной режим и крайне внимательно относиться к пешеходам. Также водителям необходимо проверить наличие и состояние знаков аварийной остановки, наличие световозвращающего жилета», — говорится в обращении ведомства.

Пешеходам Госавтоинспекция порекомендовала использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

«В осенний период, когда идёт снег, дождь, но нет ещё устойчивого снежного покрова, с наступлением сумерек видимость ухудшается настолько, что зачастую пешеходов даже на освещённых пешеходных переходах водителям транспортных средств видно только за 30–50 метров», — пояснили в ГИБДД.

Также в ведомстве напомнили, что в соответствии с требованиями ПДД на нерегулируемых переходах пешеходы обязаны выходить на проезжую часть только после того, как убедятся, что переход будет для них безопасен.

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