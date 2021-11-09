Свердловчанку оштрафовали на 75 тысяч рублей за несоблюдение самоизоляции

Жительницу Пышминского городского округа оштрафовали на 75 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. С подтверждённым диагнозом COVID-19 женщина побывала на международном конкурсе, проходившем на юге страны.

Известно, что свердловчанка ездила с рабочим коллективом. Как отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, работодатель был в курсе болезни своей сотрудницы, но не отстранил её от участия в конкурсе. После конкурса женщина возвращалась в Свердловскую область на поезде в купе со своей коллегой, которая после прибытия заболела COVID-19.

«На основании материала административного расследования Талицкого отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в октябре 2021 года Пышминский районный суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил административный штраф в размере 100 тысяч рублей, а также признал жительницу посёлка городского типа Пышма виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил ей административный штраф в размере 75 тысяч рублей», — сообщает Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзора напоминает, что лицо, заболевшее COVID-19, и те, кто контактировал с больным, должны находиться в изоляции не менее 14 дней. Отказ от изоляции, а также несоблюдение санитарного законодательства влечёт административную ответственность.