Свердловчанка, убившая своего грудного ребёнка из мести мужу, проведёт в колонии 12 лет

В Каменске-Уральском суд приговорил 21-летнюю местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за убийство девятимесячного сына. Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, осуждённая убила малыша из мести своему сожителю, отцу ребёнка.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина вменяема, в момент преступления она была трезва и отдавала себе отчёт в совершаемых действиях. При этом эксперты выявили у виновной психическое расстройство.

Как сообщает E1.RU, после рождения сына у молодой пары начались ссоры: трижды судимый избранник не помогал молодой матери по хозяйству, подолгу отсутствовал дома. Из-за частых скандалов и стресса у женщины возникали мысли о суициде и убийстве ребёнка, она объясняла это тем, что хотела вернуться к прежней жизни и освободиться от оков материнских обязанностей.

Сначала мать пыталась задушить ребёнка руками, сжимая его шею, пока он не переставал шевелиться. Однако каждый раз он приходил в себя и начинал кричать. Тогда женщина схватила нож и ударила младенца четыре раза в голову и тело.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Свою вину она полностью признала.