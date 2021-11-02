Свердловчане задолжали компании «ЭнергосбыТ Плюс» почти 2,5 млрд рублей 

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» за девять месяцев 2021 года направил в суд более 82 тысяч исков о взыскании долгов с физических лиц за энергоресурсы. Сумма требований по долгам за тепловую энергию составила 229,5 млн рублей, за электрическую – 286 млн рублей.

Общая задолженность свердловчан за электрическую энергию на 1 октября 2021 года составляет 1 млрд 371 млн рублей, а за тепловую – 877 млн рублей, сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Приказное судопроизводство, при котором стороны, в том числе должник, в суд не вызываются, значительно ускоряет процесс взыскания задолженности. На основании представленных документов суд выносит судебный приказ, который является и судебным актом, и исполнительным документом одновременно. В итоге должник, кроме суммы долга за коммунальные услуги, подлежащей взысканию по судебному решению, обязан возместить судебные расходы в виде государственной пошлины и судебных издержек, а также оплатить пени за просрочку платежа», — пояснили в компании.

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что оплату можно произвести дистанционно через «Личный кабинет», в мобильном приложении или через форму обратной связи. Для держателей пластиковых карт доступна услуга «Автоплатеж», с помощью которой оплата производится автоматически без посещения банка и очередей.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» обслуживает более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств. Компания работает в Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике.