Свердловчане смогут почитать книги из библиотеки Никиты Демидова онлайн 

Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского оцифровала издания родовой библиотеки известных заводовладельцев Урала. Более 20 изданий были обработаны, подготовлены и размещены в Национальной электронной библиотеке и Электронной библиотеке Белинки в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Свердловская областная универсальная научная библиотека хранит книжные собрания рода Демидовых. Так, Никита Акинфиевич Демидов был книголюбом и страстным читателем. Сохранившиеся книги представляют его разнообразные интересы. Оцифрованные в 2019 году издания 1769–1781 годов входили в состав личной библиотеки Демидова.

«Выбранные в 2020 году книги не имеют владельческих помет уральского заводчика, но были изданы в период его жизни, тематически могли его интересовать, поэтому они с большой долей вероятности могли быть в его личной библиотеке. Самая ранняя из них 1738 года — первое издание уникального исследования немецкого историка Готлиба Зигфрида Байера “Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова, от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу”. Все экземпляры имеют облик типичной книги XVIII века: скромный внешний вид, изысканный шрифт, орнаментальные украшения, возвышенный строй и характерную торжественность стиля. Выбор изданий связан не только с формированием виртуальной книжной полки читателя XVIII века, но и с сохранностью раритетов», — рассказывают в библиотеке.

На виртуальной книжной полке также появились сочинение по педагогике, аллегорический роман шотландского поэта Джона Беркли (в переводе Василия Тредиаковского в двух томах) и учебные издания по логике, истории права, риторике и геологии. Следивший за книжными новинками Никита Демидов вполне мог заинтересоваться этими публикациями и иметь их в своей библиотеке.

Ещё 35 документов отобраны для оцифровки книжных памятников в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Это книги 1769–1830 годов издания с «изящной словесностью» (поэтические сборники и художественные произведения), а также представляющие разные отрасли знания: философию, логику, историю, статистику, право, военное дело, медицину, пишет портал «Культура Урала».

Оцифрованные книги в высоком разрешении доступны для чтения на портале Национальной электронной библиотеки в разделе «Книжные памятники».