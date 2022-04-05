Происшествия

Свердловчане отдали около 250 млн рублей мошенникам, которые вымогали материнский капитал 

05.04.2022 14:25
Свердловчане отдали около 250 млн рублей мошенникам, которые вымогали материнский капитал 

Пятерых подозреваемых в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России с коллегами из Свердловской области. По предварительным подсчётам, ущерб от действий мошенников может превышать 250 млн рублей.

«От имени кредитно-потребительских кооперативов мошенники привлекали лиц, имеющих средства материнского капитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа. На счета получателей поступали денежные средства, которые они передавали участникам группы. Затем на обладателей средств материнского капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых была значительно ниже заявленной», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После этого документы подавались в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения фиктивного займа перед кредитно-потребительским кооперативом. Полученные деньги соучастники делили между собой.

По предварительным данным, злоумышленники действовали в Свердловской, Курганской и Челябинской областях с 2015 года. Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

«Проведено 19 обысков. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали пятерых участников группы. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», рассказала Ирина Волк.

Фото, видео: МВД России
Copyright
Telegram mstrok.ru