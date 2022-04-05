Свердловчане отдали около 250 млн рублей мошенникам, которые вымогали материнский капитал 

Пятерых подозреваемых в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России с коллегами из Свердловской области. По предварительным подсчётам, ущерб от действий мошенников может превышать 250 млн рублей.

«От имени кредитно-потребительских кооперативов мошенники привлекали лиц, имеющих средства материнского капитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа. На счета получателей поступали денежные средства, которые они передавали участникам группы. Затем на обладателей средств материнского капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых была значительно ниже заявленной», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После этого документы подавались в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения фиктивного займа перед кредитно-потребительским кооперативом. Полученные деньги соучастники делили между собой.

По предварительным данным, злоумышленники действовали в Свердловской, Курганской и Челябинской областях с 2015 года. Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.