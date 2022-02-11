Свердловчане отдали 25 млн рублей мошенникам, выдающим себя за представителей «Газпрома»

Жители Свердловской области доверились мошенникам, выдающим себя за сотрудников «Газпрома». Аферисты предлагают поучаствовать в инвестиционных программах от имени известной компании, получают деньги неопытных брокеров, а затем вымогают деньги, когда жертва пытается обналичить якобы приумноженную сумму. Об очередной форме интернет-мошенничества предупредил главк МВД региона.

«Буквально накануне, 9 февраля в отделы полиции Серова и Каменска-Уральского обратились два местных жителя, 1978 и 1976 годов рождения. Один – мастер крупного металлургического предприятия, второй – машинист РЖД. Каждый из них сообщил представителям МВД, что в интернете им бросилась в глаза заманчивая реклама инвестиционных программ, названия которых созвучны с наименованиями проектов, осуществляемых официальными организациями группы “Газпром”, но не имеющие к ним никакого отношения. После того, как азартные мужчины перешли по указанным ссылкам и ввели свои личные данные, с ними связались якобы эксперты. Они убедили доверчивых свердловчан установить на телефонах соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых платформах, перечислить определённое количество собственных средств на чужие счета. После непродолжительных манипуляций начинающие брокеры увидели, что их доход существенно пополнился, и они решили обналичить виртуальные деньги, чтобы получить первую прибыль. Однако, чтобы подержать наличность в руках, им предложили ещё раз заплатить крупному сумму. С мастера потребовали 25 000 долларов, а с машиниста – более одного миллиона рублей. Только тогда они и поняли, что их, как говорится, обвели вокруг пальца. Таким образом потерпевшие “пожертовали” на процветание аферистов свыше двух миллионов рублей», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Оба факта полиция расценивает как мошенничество, предусмотренное статьёй 159 УК РФ. Ведётся поиск злоумышленников.

Злоумышленники, выдающиеся себя за представителей компании «Газпром», уже похитили у жителей региона 25 миллионов рублей. По словам полковника Горелых, жертвами подобных преступлений чаще всего становятся люди в возрасте от 31 до 66 лет. В полиции призывают граждан тщательнее проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них свои сбережения.