Свердловчане могут получить 10 тысяч рублей на свою первую инвестицию

Инвестиционная платформа «ВДело» проводит необычный розыгрыш среди своих пользователей. Опытные инвесторы и те, кто только зарегистрировался на площадке, смогут получить 10 тысяч рублей для инвестиций.

Конкурс проводится в официальном Instagram-аккаунте платформы «ВДело». Для участия нужно быть подписанным на аккаунт и оставить комментарий «Я ВДеле» под постом с объявлением розыгрыша. Если у вас нет профиля на площадке vdelo.pro, вам нужно зарегистрироваться на ней и активировать профиль как «Инвестор». Это несложно сделать через портал «Госуслуги».

Итоги розыгрыша 10 тысяч рублей в аккаунте платформы в Instagram подведут в понедельник, 13 сентября.

«В прошлом году бизнесу было непросто. Из-за пандемии он взял на себя дополнительную нагрузку, выплачивал зарплату и налоги, не получая прибыли. При этом бизнес показал, что ему можно доверять: у нас в фонде не было ни одной просрочки по займам. Фонд помогает предпринимателям развивать бизнес и призывает частных инвесторов присоединиться. Я уверен, что наш розыгрыш познакомит людей с платформой “ВДело”, у них пройдёт страх. А если вам повезёт выиграть эту приятную сумму, я бы рекомендовал вложиться в проекты с залогами, а ещё обращать внимание на рейтинг проекта. Чем выше рейтинг, тем выше его надёжность. У нас на платформе сегодня есть железобетонные проекты, с помощью которых вы сможете заработать», — говорит руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.

Инвестиционная платформа «ВДело» Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей заработала в тестовом режиме в октябре 2020 года. Стать инвестором может любой человек или компания. Минимальный срок займа через платформу — 20 дней, максимальный — год. Предприниматели могут быстро, буквально в течение дня, привлечь от 50 тысяч до 1 млрд рублей.

Познакомиться с историями трёх тагильчан, которые зарабатывают на инвестициях, можно в нашем спецпроекте, созданном вместе с платформой «ВДело».