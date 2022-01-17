Свердловчанам начнут выдавать льготные лекарства по электронному рецепту

В аптеках Свердловской области льготные лекарственные препараты теперь можно получить по электронному рецепту. Для получения лекарств пациенту в аптеке потребуются только СНИЛС и паспорт. Как сообщает департамент информполитики региона, новый формат очень удобен для пациентов, которые регулярно получают лекарства бесплатно или со скидкой 50%.

«Более 200 аптек, имеющих право на отпуск льготных лекарств, обеспечены технически и имеют возможность отпускать лекарства по электронным рецептам. Электронный рецепт выписывает врач в единой информационной системе, которая объединяет медицинские организации, аптеки и данные пациентов. Электронный рецепт полностью заменяет бумажный — это его полный аналог», — говорит директор ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер.

При оформлении рецепта лечащий врач подписывает его своей электронной подписью, что значительно экономит время. В системе врач может проверить, есть ли препарат в прикреплённых аптеках, и подсказать, где его можно получить. Выписанный рецепт аптеки видят сразу.

Бумажные рецепты будут и дальше действовать наряду с электронными. По желанию пациента врач может оформить бумажный рецепт с отметкой «дубликат электронного документа». Каждый рецепт имеет уникальный номер и хранится в едином реестре рецептов Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).