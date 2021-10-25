​​​​​​​Свердловчанам без QR-кодов рассказали, как вернуть билеты на спектакль или концерт

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области рассказали, как уральцам, у которых нет QR-кодов, сдать купленные билеты в театры и другие учреждения культуры. C 8 ноября посещать театры, кино, филармонии, кинотеатры и ДК можно будет только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавируса. И если билеты на мероприятия были приобретены заранее, пройти по ним у непривитых или непереболевших не получится.

Чтобы сдать купленные билеты, нужно написать в учреждение заявление о возврате. К заявлению необходимо приложить оригинал билета или копию электронного билета, а также копию электронного кассового чека. При подаче заявления необходимо предъявить паспорт или его копию.

«Заявление подаётся непосредственно исполнителю услуг или уполномоченному лицу, где приобретался билет, лично, путём почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или в электронной форме при наличии технической возможности. Заявление регистрируется в день его подачи и рассматривается в течение 10 дней», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Деньги за неиспользованный билет продавец должен вернуть в течение 10 дней со дня принятия решения. Способ возврата указывается потребителем (выдать на руки или перечислить на банковский счёт).

В ведомстве отмечают, что заявление о возврате денежных средств нужно написать не позднее чем за три дня до начала мероприятия. В этом случае покупатель может рассчитывать на возврат 30% цены билета. Если заявление будет написано не позднее чем за 10 дней до проведения мероприятия, вам вернут полную стоимость билета.