Свердловчан просят поддержать достопримечательности Урала в конкурсе «Топ-1000 культурных и туристических брендов России»

До 30 апреля на портале Живоенаследие.рф продлится голосование за локальные культурные и туристические бренды России. В списке — 34 бренда Свердловской области, в том числе Нижнетагильский музей-заповедник и тагильская лаковая роспись. Чтобы поддержать Нижний Тагил, нужно зарегистрироваться на портале конкурса.

Конкурс «Топ-1000 культурных и туристических брендов России» стартовал в ноябре 2020 года. На специально созданной платформе жители разных регионов могли самостоятельно добавлять описания достопримечательностей. В проекте приняли участие краеведы, эксперты по туризму и культурному наследию, представители креативной индустрии и туристического бизнеса, туристско-информационных центров, органов государственной власти и местного самоуправления. Помимо культурных, природных объектов и памятников, на платформу добавляли знаковые для того или иного региона имена и явления, пишет портал «Культура Урала».

Жители Свердловской области добавили на сайт 34 культурных бренда. Среди них — Нижнетагильский музей-заповедник, тагильская лаковая роспись, Невьянская башня, Белая башня в Екатеринбурге, Верхотурский музей-заповедник, Ирбитская ярмарка, малахитовая шкатулка, Шигирский идол, свердловский конструктивизм. В числе знаковых личностей уральцы отметили лётчика-космонавта Виталия Севастьянова, императора Николая II, Акинфия Демидова, писателя Павла Бажова и политика Бориса Ельцина. С полным списком свердловских брендов можно познакомиться здесь.

По итогам конкурса будет составлен топ-1000 культурных и туристических брендов страны. В список войдут известные на локальном уровне бренды (культурные и символические природные объекты, образы, традиции и промыслы, события и даты, великие имена, гастробренды, креативные кластеры), обладающие потенциалом для того, чтобы стать точками притяжения туристов и инвесторов.