Свердловчан научат планированию семейного бюджета и основам кибербезопасности на онлайн-лекциях

В Свердловской области стартовала Всероссийская неделя финансовой грамотности. До 31 октября жителей региона ждёт около 60 онлайн-лекций, встреч и обучающих семинаров с экспертами из ведущих государственных учреждений страны, сообщает департамент информполитики областного правительства.

В официальной группе акции в социальной сети «Одноклассники» на этой неделе пройдёт 60 прямых эфиров. Участников ждут лекции по эффективному планированию личного и семейного бюджетов, особенностям инвестирования в постэпидемический период, вопросам кредитования, в том числе ипотечного, актуальным формам финансовой поддержки, кибербезопасности, новым схемам мошенничества и другим актуальным темам. Все мероприятия проводятся бесплатно. Организаторы обещают, что лекции будут понятны людям всех возрастов и профессий.

«Свердловская область традиционно присоединяется к общероссийским мероприятиям по финансовой грамотности. Важно, что они рассчитаны на людей всех возрастов, абсолютно бесплатны, доступны, не требуют специальной подготовки. Сегодня каждому, независимо от возраста, профессии и уровня дохода, важно научиться адаптировать личный бюджет к новым условиям», — говорит заместитель губернатора, министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Со списком лекций и графиком прямых эфиров можно познакомиться здесь.