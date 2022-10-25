Сувенирные лавки, аутентичные фестивали и досуг для туристов. Учащиеся Горноуральского городского округа представили проекты в центре «Мой бизнес» 

21 октября в Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства прошла защита проектов учеников «Школы бизнеса». Школьники из сёл Лая, Петрокаменское, Покровское, Краснополье, Новопаньшино, посёлков Горноуральский и Черноисточинск представили бизнес-проекты, которые они планируют реализовать в своих населённых пунктах.

Проекты стали результатом обучения по программе «Школа бизнеса», которую реализует фонд совместно с администрацией Горноуральского городского округа. Обучение направлено на формирование знаний в областях бизнес-планирования, исследования рынка, финансовых моделей, а также развития навыков разработки и анализа бизнес-модели.

Ребята планируют организовать бизнес, связанный с туристическим отдыхом в исторических местах Урала, открыть собственные сувенирные лавки, организовать досуг односельчан. Многие из ребят, несмотря на юный возраст, уже делают сувениры, готовые к продаже. Благодаря программе попробовать себя в предпринимательстве смогли 44 школьника от 14 до 19 лет.

Результаты своей работы ребята презентовали экспертам, представителям администрации ГГО, управления образования, фонда поддержки предпринимательства, а также действующим предпринимателям из сферы туризма и творчества.

Практические советы юным бизнесменам дали Иван Воробьёв (основатель компании «Медведь-экстрим»), Юлия Яркова (собственник автошколы «Джек») и руководитель креативного кластера «АртРезиденция» в Черноисточинске Елена Кирилюк.

Ребята представили 14 презентаций собственных бизнес-проектов. Все они ещё учатся в школе, но их идеи уже сейчас направлены на развитие инфраструктуры в родных посёлках и сёлах.

Третье место занял проект «Сувенирная лавка МарТа» школьниц из села Новопаньшино Татьяны Бызовой и Марины Ларкиной. Девушки сами изготавливают изделия из солёного теста, и уже сейчас их затраты окупаются и приносят школьницам небольшую прибыль.

Серебром отметили проект «На Краснопольском гулянье» Надежды Антоновой, Алины Косиковой, Максима Чусова, Дарьи Суздаловой и Анисьи Гальцевой. Ребята самостоятельно рассчитывали финансовую часть туристического проекта, прописывали идею и рекламную программу. Победителем конкурса стал Леонид Соколов из посёлка Черноисточинск с гастрономическим продуктом «Скырлики».

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители администрации округа, руководители центра «Мой бизнес» и сами предприниматели, отметила оригинальность и практическую пользу всех представленных бизнес-планов. Победителей наградили призами и подарками.