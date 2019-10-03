Супругов из Хакасии отправят под суд за сожжение внука в печи

Следственные органы направили в суд дело в отношении семейной пары из села Харой Таштыпского района Хакасии, которая заживо сожгла в печи 11-месячного внука из-за его громких криков, сообщает пресс-служба следственного управления СКР региона.

Следствие обвиняет 42-летнюю бабушку и 48-летнего дедушку погибшего малыша по статье «Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью, группой лиц» (п. п. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, в январе бабушка ребёнка, будучи пьяной, устав от его криков, начала его душить. Затем она передала ещё живого мальчика супругу, который положил ребёнка в растопленную печь. Обугленное тело мальчика в печи нашёл брат матери ребёнка.

«Обвиняемые находятся под стражей, вину в инкриминируемом им преступлении они не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, с 2009 года семья состояла на учёте в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но в 2016 году была снята с учёта в связи с исправлением. Вместе с тем как в 2016 году, так и за последние годы образ жизни семьи никак не изменился, при этом мать ребёнка регулярно оставляла сына на попечение обвиняемых.

После убийства ребёнка СКР возбудил дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района Хакасии. Их подозревают по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ).