Супруги-актёры из Нижнего Тагила снялись в сериале «Эпидемия» на ТНТ 

Супруги Александр и Александра Кижаевы из Нижнего Тагила приняли участие в съёмках второго сезона сериала «Эпидемия», первая серия которого выйдет сегодня, 30 мая, на телеканале ТНТ. Как рассказала Александра АН «Между строк», пробы на роли проходили в разгар пандемии COVID-19, дистанционно. Супруги записали видео в домашних условиях и отправили на кастинг. Через некоторое время с ними связался режиссёр сериала Дмитрий Тюрин и пригласил на съёмки, которые прошли в июле прошлого года.

«Мы и в сериале сыграли супружескую пару с дочкой. Это старообрядцы, которые, спасаясь от эпидемии, едут на поезде в Соловецкий монастырь, чтобы найти там приют и обрести новый дом. Любопытно, что наши сцены зимние, а снимали мы их в сорокаградусную жару. Перед съёмками я ездила в студию, где мне делали слепок лица, по которому к съёмкам подготовили пластический грим. Этот грим мне накладывали для одной из сцен. Экранного времени в ней вышло секунд пять, а грим накладывали шесть часов. Плюс ещё огромные линзы на весь глаз, чтобы мои зрачки были белые с кровоподтёками. В них тоже было жутко дискомфортно, надевали их в четыре руки. Но что не сделаешь ради искусства!» — поделилась актриса с АН «Между строк».

По словам Александры, ей очень понравилось работать в новой команде.

«У Саши в серии большая сложная роль. В финальной сцене он горит. Перед съёмкой этой сцены режиссёр подошёл к нему с вопросом: “Тебя поджигали когда-нибудь в кадре?” “Нет”, — ответил Саша. “Ну и отлично, значит, сегодня подожжём”. Это был новый для него опыт, очень интересный», — говорит Кижаева.

Александр и Александра познакомились в Нижнем Тагиле, где учились на одном курсе Нижнетагильского колледжа искусств. Потом пара перехала в Екатеринбург, поступила в Екатеринбургский государственный театральный институт. Там преподавателем актёров был народный артист России Владимир Марченко. На третьем курсе влюблённые решили узаконить свои отношения. Окончив институт в Екатеринбурге, Кижаевы переехали в Тюмень и проработали там два года в одном из местных театров. В Москву артисты уехали в 2016 году и поступили в Академию театрального и кинематографического искусства Никиты Михалкова. Сейчас супруги совмещают съёмки в кино с работой в театре и несколько раз в год приезжают в Нижний Тагил к родственникам, а иногда и с гастролями.

Сюжет второго сезона постапокалиптического сериала «Эпидемия» возьмёт своё начало в прошлом и вспомнит о событиях пятой серии, когда герои повстречали на пути военных.

Герои первого сезона встретят новых выживших, все вместе они решат двигаться в сторону Финляндии, где пока удаётся контролировать смертельный вирус.