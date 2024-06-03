Супруга погибшего на СВО директора ДЛС им. Сотникова в Нижнем Тагиле Алексея Головнина выиграла квартиру в викторине «Опорный край»

Татьяна Головнина, супруга погибшего на СВО директора тагильского ДЛС им. Сотникова Алексея Головнина, выиграла квартиру в викторине «Опорный край», которая прошла 12 апреля. Об этом стало известно 1 июня, во время проведения второго Международного женского форума «Крепкая семья — основа государства». Сертификат на жилплощадь вдове вручил директор Свердловского областного благотворительного фонда Сергей Черкасов.

«Жизнь продолжается, я думаю, что эта квартира будет не лишней для вас, ваших дочек и вашей семьи», — отметил Черкасов.

Известно, что Алексей Головнин ушёл на СВО в октябре 2022 года добровольцем. Воевал в составе танкового экипажа. В середине декабря 2023 года поступила информация, что Алексей погиб.



