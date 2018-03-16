Супруга главного полицейского Нижнего Тагила получила знак почёта «За верность и преданность»

Супруга начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Людмила Абдулкадырова удостоена знаком почёта «За верность и преданность» областного совета ветеранов ОВД. Награда была вручена ей сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании у главы города Сергея Носова.

Людмила и Ибрагим Абдулкадыровы поженились более 30 лет назад, воспитали двоих сыновей. Сейчас супруга главного тагильского полицейского работает начальником управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города.

Знак почёта совета ветеранов «За верность и преданность» был учреждён в Министерстве внутренних дел и вручается женам полицейских.