Сумму выплат по ОСАГО увеличат до двух миллионов рублей

Министерство финансов доработало законопроект об ОСАГО, дополнив его тремя вариантами страховых сумм, пишет ТАСС. Выплаты могут составить 500 тысяч рублей, 1 миллион и 2 миллиона вместо действующих 500 тысяч рублей за вред жизни и здоровью и 400 тысяч рублей за вред имуществу.

«Основная концепция — о выборе из трёх вариантов страховой суммы и сроков страхования — на совещании в правительстве 11 июля была поддержана», — заявила замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

Законопроект также предусматривает более свободное движение в рамках тарифного коридора, видоизменяет и исключает несколько коэффициентов (ранее предлагалось исключить коэффициент по мощности ТС и территории), а также даёт возможность страховщикам самостоятельно применять дополнительные коэффициенты, связанные с манерой вождения. Изменения в закон об ОСАГО Госдума примет уже этой осенью.

Первым этапом реформы ОСАГО стало расширение тарифного коридора на 20%: диапазон составит 2746–4942 рубля вместо нынешних 3432–4118 рублей. Кроме того, планируется уточнить классификацию водителей по стажу и возрасту.