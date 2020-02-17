Судья Конституционного суда назвал СССР «незаконно созданным государством» и предложил не считать Россию правопреемницей советских репрессий

Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» и высказал особое мнение, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, пишут «Адвокатская газета», «Закон.Ру» и «Коммерсантъ». Особое мнение судьи Арановский высказал при рассмотрении дела о возвращении жилья жертвам репрессий.

П мнению судьи, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям».

«Знаки юридического родства конституционной России с тоталитарным её предшественником может кое-что осложнить, если эту связь прочитать в попутно отмеченном правопреемстве. Вряд ли это поможет справедливому осуждению тоталитарных преступлений, их организаторов с исполнителями, как и защите пострадавших с почитанием их страданий в честной памяти», — записал он.

Судья назвал советскую власть «незаконными партийно-государственными властеобразованиями», которые нельзя считать «правопредшественниками конституционной государственной власти». Он считает, что наследовать коммунизму необязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла. По мнению Арановского, реабилитацию жертв репрессий, которую предусматривает действующий закон, нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником.

«Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма. Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима. С такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность», — пишет он.

Арановский считает, что «восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

Ранее, 10 декабря, Конституционный суд вынес решение по жалобе трёх женщин, которые родились в высылке или спецпоселении, куда были отправлены их родители в 1930–1940-е годы. Все три заявительницы были реабилитированы, но не могут вернуться в Москву и получить там жильё взамен того, которого лишились их семьи. КС решил, что дела заявительниц должны быть пересмотрены. Противоречия в законах, которые мешали им получить жильё, суд счёл неконституционными и предписал изменить положения, которые ограничивают права реабилитированных жертв политических репрессий, родившихся в высылке, на получение жилья на исторической родине.