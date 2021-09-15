Судомоделисты Нижнего Тагила выиграли чемпионат и первенство Свердловской области

Пять золотых и три серебряные медали завоевали юные судомоделисты Городской станции юных техников № 2 Нижнего Тагила. Соревнования проходили в Екатеринбурге 28–29 августа в рамках чемпионата и первенства Свердловской области.

Для участия в состязаниях четверо ребят вместе со своим педагогом подготовили яхты, копии реально существовавших судов и гоночные корабли. Воспитанники создавали их несколько лет (в среднем на создание корабля уходит от года до трёх лет). Всего в акватории Преображенского парка юные тагильчане представили 11 моделей кораблей.

«Перед участниками соревнований стояло несколько задач: во-первых, радиоуправляемые модели должны были за несколько минут проплыть дистанцию по периметру треугольника, миновав в разной последовательности шесть ворот. Важно было не задеть буйки, а после пришвартоваться на берегу. Помимо точного прохождения дистанции, на суше судьи оценивали, насколько качественно сделана копия модели корабля по отношению к прототипу», — рассказал АН «Между строк» педагог Городской станции юных техников № 2 Нижнего Тагила Алексей Паньшин.

Судьи высоко оценили мастерство тагильчан. По итогам первенства воспитанники нижнетагильской станции юных техников выиграли командный зачёт, выполнив нормативы кандидатов в мастера спорта. Педагог Алексей Паньшин получил золото и два серебра чемпионата за свои корабли. Теперь участники отправятся на всероссийские соревнования.