Судебные приставы смогут взыскивать долги с россиян автоматически

С 20 июня в России вступают в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве». Они касаются возможности ФССП возбуждать, приостанавливать или прекращать исполнительные производства, а также отказывать в их возбуждении без личного участия судебных приставов.

Как сообщает «Коммерсантъ», ФССП сможет возбуждать исполнительное производство автоматически с помощью специальной информационной системы. Например, если человек не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения в отведённые 60 дней, приставы обратятся в ГИБДД и в течение трёх дней откроют исполнительное производство.

Также приставы получат возможность более оперативно запрашивать данные о неплательщике. Речь идёт, например, о номерах телефонов у операторов мобильной связи. Информация должна быть предоставлена в течение суток.

Кроме того, сотрудники ФССП будут автоматически снимать запрет на выезд должника за границу, в то время как ранее для этого требовался отдельный сотрудник. Такая мера должна ускорить процедуру получения сведений пограничной службой.

Ранее взыскатели в половине случаев направляли судебным приставам только Ф.И.О. должника и дату рождения, из-за чего им по ошибке мог стать его однофамилец. Теперь, если хотя бы один идентификатор, такой как паспорт, СНИЛС или ИНН, отсутствует, производство возбуждать не будут.