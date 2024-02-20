Судебные приставы разыскивают тагильчанку, которая оставила двоих детей в социальном центре и не платит алименты

Судебные приставы Нижнего Тагила разыскивают 41-летнюю местную жительницу Наталью Иванову. По информации ведомства, женщина оставила двух несовершеннолетних дочек без материальной поддержки в Центре социальной помощи семье и детям Нижнего Тагила. Одна из девочек является инвалидом.

В учреждении дети оказались по решению Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, поскольку мать была ограничена в родительских правах. Наталья Иванова долго не работала, выпивала, не исполняла родительские обязанности по воспитанию и содержанию дочерей, в квартире, где они проживали , не были созданы соответствующие условия. Сейчас женщину уже лишили родительских прав. Алименты на содержание девочек Наталья выплачивала только в тот период, когда состояла на учёте в Центре занятости населения.



Отец несовершеннолетних также лишён родительских прав, судом с него взысканы алименты. Мужчина работает на одном из градообразующих предприятий города и алименты на содержание дочерей выплачивает ежемесячно. Вместе мужчина и женщина не проживают.

В последнее время Наталья навещать детей перестала. Несколько раз она приходила, но свидания ей были запрещены, так как она была пьяна. Тагильчанка неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности. Она объявлена в исполнительный розыск. По словам соседей, женщина уехала в Верхотурье, на работу она не устроилась, задолженность по алиментам не выплачивает.