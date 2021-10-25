Общество

Судебные приставы предложили решение проблемы однофамильцев должников

25.10.2021 12:30

Федеральная служба судебных приставов ввела специальную форму для обращений полных тёзок должников, с которых по ошибке списали деньги: о проблеме можно сообщить с помощью кнопки «Я двойник!» на сайте свердловского управления ФССП, сообщает пресс-служба ведомства. 

Приставы должны рассмотреть жалобу за два дня, провести идентификацию обратившегося и устранить нарушение. Обращение в день его поступления будет передаваться лично главе регионального управления судебных приставов.

«Сотрудники управления оперативно запросят у заявителя документы: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения. В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств», — пояснили в ведомстве.

Заниматься проблемой двойников начали после решения Верховного суда, который постановил, что судебные приставы должны нести ответственность в таких случаях. Поводом для решения Верховного суда стал иск одной из пострадавших к ФССП. Жительница Ленинградской области попросила не только вернуть незаконно списанные с неё средства (должницей была её тёзка, проживающая в другом регионе), но и расходы на юристов и моральный ущерб. В судах трёх инстанций ей отказали, решив, что виноват банк, перепутавший реквизиты, но Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение, полагая, что судебный пристав тоже ответственен за ошибочное списание средств.

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