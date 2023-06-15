Судебные приставы Нижнего Тагила поймали пьяного водителя-должника

В Нижнем Тагиле сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ленинскому и Пригородному районам поймали пьяного водителя-должника, который пытался спрятать свой автомобиль. Приставам пришлось перекрыть дорогу служебным автомобилем, чтобы нетрезвый мужчина не совершил ДТП, сообщили в пресс-службе главного управления ФССП по Свердловской области.

По информации ведомства, у тагильчанина было 33 штрафа на сумму 247 тысяч рублей, исполнительский сбор в размере 22 тысяч рублей, из них долг по налогам — 200 тысяч рублей. В добровольном порядке закрыть долги мужчина не торопился из-за того, что ему не хватало денег. Тогда приставы выяснили, что у тагильчанина в собственности находится автомобиль Volkswagen 7НС Caravelle.

Судебные приставы решили выехать на адрес проживания нарушителя, однако двери им никто не открыл. Машина автолюбителя в тот день стояла во дворе частного дома. Тогда приставы приехали на адрес регистрации тагильчанина, а по месту его фактического проживания остался сотрудник органа принудительного взыскания. По адресу регистрации дверь открыла бывшая жена должника и сказала, что супруг с ней не проживает. Тем временем правонарушитель, убедившись, что судебные приставы уехали, вышел из дома, сел за руль в пьяном состоянии и попытался спрятать свою машину в другом месте. Однако предупреждённые коллегой судебные приставы успели перегородить ему дорогу. На следующий день тагильчанин погасил все долги, включая исполнительский сбор.

В отношении автомобиля правонарушителя судебными приставами на месте был составлен акт ареста имущества, машину доставили на хранение в спецорганизацию. Материалы направлены в суд.

«Арест с имущества должника судебным приставом-исполнителем снят, машина возвращена владельцу. Остаётся открытым вопрос, когда гражданин сможет ею воспользоваться как водитель, поскольку в отношении него сотрудниками ГИБДД составлен протокол об управлении автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в пресс-службе ФССП по Свердловской области.