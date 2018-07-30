Судебные приставы арестовали у жителя Нижнего Тагила за долги погрузчик

Фронтальный погрузчик марки XCMG был арестован у должника судебными приставами Тагилстроевского района, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что общий долг мужчины перед взыскателем составляет 370 тысяч рублей.

«Судебным приставом-исполнителем был проведён полный комплекс мер, направленный на взыскание задолженности, включая вынесение постановления об ограничении должника в праве выезда за границу», — уточняют в УФССП по Свердловской области.

После наложения ареста на спецтехнику должник выплатил 120 тысяч рублей, поэтому погрузчик был оставлен ему на ответственное хранение. Транспортное средство находится у должника, но пользоваться им он не имеет права, так как это может повлечь за собой уголовную ответственность. После того как задолженность будет погашена в полном объёме, арест с погрузчика будет снят.