Судам разрешили прекращать дела о экстремистских репостах на стадии расследования

Постановление пленума Верховного суда РФ о лайках и репостах позволяет судам прекратить расследование на самых ранних стадиях в случае, если дело возбуждено необоснованно, сообщил «Интерфаксу» председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ходе международного юридического форума.

«Мы это делаем для того, чтобы не загружали нарушениями судебную систему, не направляли в суд дел, в которых нет состава преступления. В этом постановлении вопрос о составе преступления должен рассматриваться на самой ранней стадии», — отметил Лебедев.

Он пояснил, что решение об отмене уголовного преследования суды могут принять не только, когда дело уже рассматривается в суде с обвинительным заключением, а ещё на стадии возбуждения дела.

«Лицо, в отношении которого оно возбуждено, имеет право на обжалование именно постановления о возбуждении дела. Мы дали указание судам, чтобы они проверяли, есть состав преступления или нет. И если нет прямого умысла на совершение преступления, то дела должны прекращаться, чтобы не велось бессмысленное расследование», — пояснил председатель Верховного суда РФ.

Ранее, в начале августа, компания Mail.ru Group, которой принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, а также три социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир»), выступила за амнистию осуждённых за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях и декриминализацию подобных случаев. 15 августа Mail.ru Group направила обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осуждённых за это в Госдуму, Верховный суд и Министерство юстиции РФ.