Суд заставил мэрию Нижнего Тагила выкупить у ООО «Уралстроймонтаж» коммунальные сети, ведущие к госпиталю Тетюхина

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Пермь) встал на сторону тагильского ООО «Уралстроймонтаж» (УСМ) в споре с мэрией Нижнего Тагила по поводу сетей водоснабжения и водоотведения на Уральском проспекте. «Уралстроймонтаж» является собственником 205-метровой сети водопровода, 368-метровой сети канализации, 79-метровой сети ливневой канализации и 40-метровой сети теплоснабжения. Коммуникации были проложены для обслуживания проектируемого жилого района «Александровский» и многопрофильного медицинского центра ООО «УКЛРЦ» (госпиталь Тетюхина. — Прим. ред.).

После введения сетей в эксплуатацию строительная организация обратилась в мэрию с требованием выкупить данные сети. Свою позицию предприятие объяснило тем, что оно не является организацией, специализированной в сфере водоснабжения и водоотведения, и у неё нет заинтересованности в их эксплуатации. В случае отказа выкупить сети «Уралстроймонтаж» анонсировал их демонтаж, что могло негативно сказаться на работе УКЛРЦ, но тагильские чиновники не спешили заключать сделку. В итоге «Уралстроймонтаж» обратился в Арбитражный суд Свердловской области.

В феврале 2021 года свердловский арбитраж отказал ООО «Уралстроймонтаж» в иске, сославшись на то, что на органы местного самоуправления не возлагается обязанность принимать решение о выкупе сетей, в отношении которых собственником принято решение о выводе их из эксплуатации. Кроме того, ООО «Уралстроймонтаж», по мнению суда, не опровергнуты доводы администрации о том, что спорные сети предназначены исключительно для обеспечения ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В. В. Тетюхина». УСМ подал апелляцию.

«В апелляционной жалобе заявитель указывает, что суд неверно истолковал закон, посчитал наличие нескольких потребителей энергии через спорные сети необходимым условием для рассмотрения уведомления о выводе сетей из эксплуатации, однако закон такого основания не содержит; суд указал на отсутствие в законе возможности выкупа сети органом местного самоуправления, однако закон такую возможность предусматривает; суд не дал оценку доводам заявителя о том, что спорные сети являются частью централизованной коммунальной системы, а потому их вывод из эксплуатации является вопросом местного значения; суд посчитал установленными обстоятельства количества потребителей энергии через спорные сети, однако данное обстоятельство доказано не было; суд не учёл недобросовестного поведения заинтересованного лица, не применил положения статьи 10 ГК РФ и правила эстоппель; суд не рассмотрел по существу одно из заявленных обществом требований», — говорится в материале суда.

В итоге апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Свердловской области и признал незаконным бездействие администрации города Нижний Тагил в отношении покупки спорных сетей. По информации АН «Между строк», стоимость сетей составляет около 20 млн рублей.