Суд закрыл процесс по делу «Титановой долины»

Судебный процесс по делу бывшего директора «Титановой долины» Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова будет проходить в закрытом режиме, со ссылкой на пресс-службу суда Октябрьского района Екатеринбурга пишет ЕАН.

На заседании суда во время допроса свидетелей по делу адвокат Кызласова потребовала закрыть процесс от СМИ и посторонних. Судья Марина Валова удовлетворила ходатайство.

Артемий Кызласов и Михаил Шилиманов были задержаны 17 февраля в кафе в бизнес-центре «Высоцкий». Кызласова задержали в момент получения взятки, Шилиманов был посредником при этом. Деньги им передал предприниматель Дмитрий Панов. Взятка была передана за приёмку проекта сетей теплоснабжения на территории особой экономической зоны и допуск ко второму этапу работ. Стороны договорились о взятке в 13 млн рублей, при передаче первой части Кызласова и Шилиманова задержали.

Кызласов находится под домашним арестом, Шилиманов сидит в СИЗО, так как приговорён к 5 годам колонии по делу жилищного кооператива «Бухта Квинс», где его признали виновным в хищении 28 млн рублей.