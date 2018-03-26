Суд взял под стражу одного из фигурантов дела «приморских партизан»

Приморский краевой суд изменил меру пресечения одному из фигурантов дела «приморских партизан» Алексею Никитину «с подписки о невыезде на заключение под стражу», со ссылкой на представителя суда Викторию Ковалёву пишет РИА Новости. По её словам, судебное следствие на процессе завершено, на очередном заседании суда проходят прения сторон.

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2009 года группа молодых людей из посёлка Кировского в Приморье убила четырёх жителей посёлка, выращивавших плантации конопли и занимавшихся изготовлением наркотиков. В 2010 году группа «приморских партизан» напала на представителей правоохранительных органов, один милиционер был убит.

В декабре 2016 года Верховный суд России удовлетворил апелляционное требование прокуратуры: отменил оправдательный приговор Приморского краевого суда по одному из эпизодов дела, вынесенный «партизанам» в июле, и направил дело на новое рассмотрение. В феврале прошлого года Алексей Никитин и ещё один фигурант дела «приморских партизан» Вадим Ковтун были отпущены судом под подписку о невыезде.