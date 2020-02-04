Суд вынес приговор убийцам девушки-инвалида из Верхотурья

Судья Свердловского областного суда Андрей Юшманов приговорил к 23 годам колонии особого режима Евгения Климова и к 21 году Константина Михалькова, признанных виновными в изнасиловании и убийстве девушки-инвалида в Верхотурье, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Преступление произошло 6 марта 2018 года. Ранее судимые Климов и Михальков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в квартиру своей знакомой девушки-инвалида, проживавшей в Верхотурье на улице Заводской, и начали требовать с неё деньги на спиртное. Получив отказ, они изнасиловали, а затем зарезали ножами свою жертву. Дождавшись, пока девушка перестанет подавать признаки жизни, мужчины скрылись с места преступления. До 11 марта им удавалось скрываться на территории Верхотурского района.

«Задержать злоумышленников удалось при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи в одной из квартир. Выяснилось, что обнаруженный при осмотре места происшествия по факту кражи след обуви совпадает с тем отпечатком обуви, который был изъят при осмотре места происшествия по делу об убийстве женщины по улице Заводской в Верхотурье. Определив круг возможных подозреваемых по факту кражи, сыщики вышли на след подсудимых», — рассказал подробности пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Подсудимым инкриминировали часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), часть 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»), часть 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и часть 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Помимо сурового приговора, Климова и Михалькова обязали выплатить родственникам погибшей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Также оба должны оплатить расходы на погребение убитой в сумме 32,5 тысячи рублей.