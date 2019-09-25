Суд вынес приговор похитителю картины Куинджи из Третьяковской галереи

Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил Дениса Чуприкова, похитившего из Третьяковской галереи картину «Ай-Петри. Крым» кисти Архипа Куинджи, к трём годам строгого режима.

Напомним, полотно было похищено 27 января на глазах у посетителей выставки. На следующий день полиция задержала 32-летнего Дениса Чуприкова. Он пояснил, что совершил кражу, чтобы добиться встречи с Владимиром Путиным и поделиться с главой государства своими идеями «о том, как сделать жизнь в России лучше».

«Думал, украду, утром верну и во время возвращения попрошу о встрече с президентом», — цитирует Чуприкова пресс-служба музея.

Само произведение искусства нашли спрятанным на стройке в Одинцовском районе. Сейчас картина стоимостью 20 млн рублей возвращена в Третьяковскую галерею.

Как пишет Znak.com, в МВД заявили, что Чуприков совершил кражу полотна, чтобы продать его и расплатиться с долгами. Именно этот мотив был озвучен в обвинительном заключении.