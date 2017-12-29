Суд вынес приговор двум свердловским охотникам, чьи псы растерзали 7-летнюю девочку

Тавдинский районный суд вынес приговор двум жителям деревни Пальмино Таборинского района — 43-летнему Александру Фомину и 54-летнему Эдуарду Канифину, чьи собаки на детской площадке растерзали 7-летнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, днём 5 февраля 2017 года в деревне Пальмино Таборинского района две оставшиеся без контроля собаки, владельцами которых являлись подсудимые, напали на 7-летнюю девочку, игравшую на детской площадке у дома по улице Центральной, 38. В результате причинённых собаками укусов пострадавшая вскоре скончалась на месте происшествия. Об обнаружении тела ребёнка несовершеннолетние очевидцы сообщили взрослым, после чего прибывший медработник констатировал смерть девочки.

Несмотря на то, что подсудимые в ходе следствия не признавали вину, следователями Следственного комитета по уголовному делу проведён целый комплекс следственных действий, которые оказались достаточными для предъявления обвинения обоим фигурантам. В результате проведения судебных молекулярно-генетических экспертиз установлено, что на одежде и теле погибшей девочки обнаружена ДНК, принадлежавшая обеим собакам.

Приговором суда каждому из подсудимых назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, кроме того, суд постановил взыскать с каждого из осуждённых по 250 тысяч рублей в пользу родственников погибшей девочки в счёт возмещения морального вреда, причинённого преступлением.