Суд вынес приговор депутату Заксобрания, случайно застрелившему человека

Серовский районный суд назначил 1 год ограничения свободы депутату Заксобрания Свердловской области Александру Коркину за случайную смерть бизнесмена Сергея Титова на рыбалке, сообщает в своём телеграм-канале местное издание «Глобус».

Трагический инцидент произошёл в начале сентября 2019 года. По словам матери погибшего бизнесмена Титова, восемь мужчин на двух лодках отправились на рыбалку на реку Сосьву, среди них были её сын и депутат Заксобрания Александр Коркин. Во время рыбалки Титов получил огнестрельное ранение из ружья в голову на одной из лодок. Спустя пять месяцев, 8 февраля 2020 года, он умер, не приходя в сознание. Коркин свою вину отрицал и утверждал, что Титов совершил самострел.

Суд признал Коркина виновным по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Помимо наказания Коркин должен будет выплатить по 500 тысяч рублей вдове и матери погибшего.

Отмечается, что суд вынес решение, учитывая характер, степень и тяжесть совершённого деяния, наличие двоих малолетних детей у подсудимого, в то же время отягчающих обстоятельств суд не установил. Максимальное наказание по данной статье составляет 2 года лишения свободы.