Суд в Татарстане отказался считать критику «Единой России» оскорблением власти

Суд Сармановского района Татарстана постановил прекратить административное дело об оскорблении власти, возбужденное против местного жителя полицией, сообщил в телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

Как было установлено на заседании, Максим Семин опубликовал в паблике «типичный Джалиль» во «ВКонтакте» высказывания, содержащие «негативную оценку деятельности» политической партии (Чиков уточняет, что речь идёт о «Единой России»), «в том числе и лиц, являющихся членами данной партии, и представителей власти». Согласно решению суда, «негативность оценки деятельности той или иной партии, её членов, а также представителей власти, содержащаяся в высказываниях, не является признаком объективной стороны правонарушения», предусмотренного статьей об оскорблении власти.

Напомним, 20 июня президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что закон направлен на защиту символов власти, флага и герба, однако им нельзя ограничивать право критиковать власть. Спустя несколько дней источники «Дождя» рассказали, что Кремль дал указание прекратить наказывать за оскорбление конкретных чиновников, в том числе Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что закон не нуждается в корректировке.