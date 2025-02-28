Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор виновнику смертельного ДТП в Висиме

Пригородный районный суд вынес приговор в отношении 32-летнего жителя Нижнего Тагила. Мужчина признан виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Трагедия произошла 7 июля 2024 года в полночь в посёлке Висим под Нижним Тагилом.

«Мужчина, управляя автомобилем Geely, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и совершил съезд с дороги влево, где автомобиль застрял в кювете. В результате ДТП не пристёгнутый пассажир переднего сиденья, 31-летний мужчина, вылетел через лобовое стекло и получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили ранее в ведомстве.

В ходе судебного разбирательства водитель признал свою вину в полном объёме.

Пригородный районный суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении сроком на 5 лет 3 месяца и запрет на управление транспортным средством на 2 года 9 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.