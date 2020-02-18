Экономика

Суд в Гааге подтвердил взыскание с России 50 млрд долларов в пользу экс-акционеров «ЮКОСа». Из-за решения суда России грозит арест активов

18.02.2020 16:24
Суд в Гааге подтвердил взыскание с России 50 млрд долларов в пользу экс-акционеров «ЮКОСа». Из-за решения суда России грозит арест активов

Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров «ЮКОСа» на отмену решения о выплате им 50 млрд долларов российскими властями, со ссылкой на пресс-службу Минюста России пишет «Интерфакс».

«18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Данные решения обязывали Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам НК "ЮКОС" 50 млрд долларов США в качестве возмещения якобы нанесённого её действиями ущерба. Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов», говорится в пресс-релизе.

Глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ, Андрей Кондаков сообщил, что активам России в ряде стран грозят обеспечительные меры по делу «ЮКОСа» после вынесенного решения.

«Они (экс-акционеры) должны получить признание этих арбитражных решений в местных судах. В ряде стран, таких как Франция и Бельгия, подобные признания были необязательны, аресты произошли до признания судами», сказал Кондаков.

Глава МЦПЗ заверил, что Россия будет защищать свои активы за рубежом.

«Мы будем писать, что арбитражные решения неправомерны, были вынесены без недвусмысленного согласия РФ на арбитраж вообще», подчеркнул Кондаков.

Ранее он также заявил, что Россия в трёхмесячный срок обжалует решение апелляционного суда Гааги: по словам Кондакова, решение будет оспорено в Верховном суде Нидерландов.

Кроме того, адвокат бывших акционеров «ЮКОСа» Джонатан Хилл заявил, что он и его клиенты намерены добиваться от России выплаты 50 млрд долларов на основании решения Апелляционного суда в Гааге.

«Мы внимательно изучим вердикт суда. И мы планируем добиваться его выполнения», сказал Хилл.

Он не стал уточнять, каким образом истцы собираются этого добиваться.

Фото: РИА Новости
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