Суд в Гааге подтвердил взыскание с России 50 млрд долларов в пользу экс-акционеров «ЮКОСа». Из-за решения суда России грозит арест активов

Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров «ЮКОСа» на отмену решения о выплате им 50 млрд долларов российскими властями, со ссылкой на пресс-службу Минюста России пишет «Интерфакс».

«18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Данные решения обязывали Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам НК "ЮКОС" 50 млрд долларов США в качестве возмещения якобы нанесённого её действиями ущерба. Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов», — говорится в пресс-релизе.

Глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ, Андрей Кондаков сообщил, что активам России в ряде стран грозят обеспечительные меры по делу «ЮКОСа» после вынесенного решения.

«Они (экс-акционеры) должны получить признание этих арбитражных решений в местных судах. В ряде стран, таких как Франция и Бельгия, подобные признания были необязательны, аресты произошли до признания судами», — сказал Кондаков.

Глава МЦПЗ заверил, что Россия будет защищать свои активы за рубежом.

«Мы будем писать, что арбитражные решения неправомерны, были вынесены без недвусмысленного согласия РФ на арбитраж вообще», — подчеркнул Кондаков.

Ранее он также заявил, что Россия в трёхмесячный срок обжалует решение апелляционного суда Гааги: по словам Кондакова, решение будет оспорено в Верховном суде Нидерландов.

Кроме того, адвокат бывших акционеров «ЮКОСа» Джонатан Хилл заявил, что он и его клиенты намерены добиваться от России выплаты 50 млрд долларов на основании решения Апелляционного суда в Гааге.

«Мы внимательно изучим вердикт суда. И мы планируем добиваться его выполнения», — сказал Хилл.

Он не стал уточнять, каким образом истцы собираются этого добиваться.