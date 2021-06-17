Суд удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации банка «Нейва»

Арбитражный суд Свердловской области 17 июня полностью удовлетворил заявление Банка России о принудительной ликвидации екатеринбургского банка «Нейва», данные опубликованы в картотеке дел.

Согласно решению суда, управлять делами в банке будет ликвидатор, функции которого выполняет представитель Агентства по страхованию вкладов.

По данным отчётности временной администрации на 15 июня, совокупная величина выплаченного страхового возмещения составила порядка 5,25 млрд рублей (из 5,6 млрд рублей). Общее количество вкладчиков, имеющих право на выплаты, составляет 37 053 человека.

На момент отзыва лицензии у «Нейвы» 16 апреля активы банка составляли около 9,7 млрд рублей, обязательства — около 9,3 млрд рублей. Таким образом, активы превышали обязательства на 375,8 млн рублей. Финансовое обследование «Нейвы» временной администрацией незначительно скорректировало сумму активов, но признаков несостоятельности в банке не было выявлено. Также не выявлено недостоверности в отчётности. К 15 июня было закрыто 18 из 19 офисов банка, продолжает работать только его головной офис. В штате остаются 334 сотрудника, 148 уволены. Ещё 142 человека выведены в простой.

Напомним, кредиторы «Нейвы» ранее опасались возможного банкротства банка. В этом случае сроки выплат кредиторам третьей очереди, то есть юридическим лицам, могли затянуться на несколько лет. Ожидается, что при ликвидации эти выплаты будут произведены в течение года.

Напомним, 16 апреля Центральный Банк РФ отозвал лицензию у «Нейвы» за «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В сообщении регулятора пояснялось, что «Нейвой» «в значительных объёмах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам». При этом топ-менеджеры банка заявляли, что озвученные основания для отзыва лицензии были лишь формальностью.

«Нейва» была популярным банком в Екатеринбурге по обмену валюты населением и организациями из-за курса, который был приближен к торговому. Также финансовое учреждение специализировалось на оказании услуг малому бизнесу, там было много счетов предпринимателей и небольших организаций. Позднее многие из них просили представителей банка подать иск к ЦБ и оспорить решение регулятора, но этого не было сделано.