Суд приговорил политика Николая Платошкина к 5 годам лишения свободы условно

Основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина приговорили к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей, сообщил в своём телеграм-канале журналист Максим Шевченко. Также судья постановила обратить в доход государства деньги и устройства, конфискованные у Платошкина при аресте.

Гособвинение ранее просило приговорить Платошкина к 6 годам лишения свободы.

Дело в отношении Платошкина было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 212 («Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков») и статьёй 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ.

Следствие посчитало, что оппозиционер распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции и призывал к сопротивлению решениям властей, которые ввели ограничения из-за пандемии коронавируса.