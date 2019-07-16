Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу пенсионеров из Краснотурьинска

Свердловский областной суд вынес приговор 39-летнему Виктору Рогожникову. Мужчину признали виновным в убийстве двух пенсионеров, совершённом в Краснотурьинске в 2018 году. Рогожникова приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима. Его 27-летний подельник Эдуард Примак получил 15 лет в колонии строгого режима.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, жестокое убийство произошло в Краснотурьинске 4 июля 2018 года в одном из домов на улице 8 Марта. Рогожников вместе с Примаком заранее спланировали ограбление стариков.

«Злоумышленники осознавали, что пожилые люди в силу возраста и состояния здоровья не способны защитить себя и оказать активное сопротивление. Рогожников взял с собой нож. В целях реализации задуманного подсудимые в аптеке приобрели резиновые перчатки для того, чтобы не оставить на месте преступления следов своих рук, а также эластичный бинт для скрытого переноса ножа и проследовали к квартире потерпевших», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

Нетрезвые преступники постучались в квартиру к пожилым людям, представившись продавцами товаров. Дверь открыла 85-летняя хозяйка дома. Примаков толкнул старушку обратно в квартиру, повалил на пол и закрыл ей рот руками, исключив возможность позвать на помощь. Рогожников нанёс обездвиженной женщине смертельный удар ножом в область живота.

Пройдя в квартиру, нападавшие заметили на кровати 79-летнего мужчину. Рогожников нанёс ему шесть ударов ножом. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

Добычей убийц стали 400 тысяч рублей и ювелирные изделия стоимостью 65 тысяч рублей.

В ходе следствия выяснилось, что Рогожников ранее уже совершал похожее преступление. 2 июля 2018 года мужчина проник в квартиру к пожилой женщине на улице Карпинского, также представившись продавцом товаров. Пока хозяйка находилась на кухне, он похитил у неё паспорт и сберкнижку.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях Рогожников и Примак признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем»), пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»), части 2 статьи 325 УК РФ («Похищение паспорта и другого важного личного документа»).

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.