Суд приговорил экс-замдиректора ФСИН России к семи годам колонии

Гагаринский суд Москвы признал бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова виновным в рамках одного из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 миллиона рублей.

Коршунова приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также к выплате штрафа в размере 900 тысяч рублей.

Другой фигурант дела — бывший директор ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России Виталий Морусов — получил пять лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

Как сообщает ТАСС, суд также взыскал в пользу потерпевшей стороны всю сумму причинённого ведомству ущерба.

В ходе судебного заседания было установлено, что Коршунов и гендиректор ООО «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян разработали план хищения денег, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН. Они создали видимость того, что обувь производится в ведомственном ФГУП в рамках госконтракта. В действительности обувь изготавливали заключённые и сотрудники компании Арутюняна из более дешёвых материалов на оборудовании «ДАЦЕ Групп», которое они разместили в исправительных колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях. Также было установлено, что региональные управления ФСИН заключили госконтракты с ФГУП, которым руководил Морусов, на общую сумму более 263 миллионов рублей.

В ходе следствия Арутюнян дал показания, изобличающие Коршунова и других соучастников. Уголовное дело в отношении него было рассмотрено в Гагаринском суде в особом порядке осенью 2018 года. Он был приговорён к трём с половиной годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.