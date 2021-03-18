Суд прекратил дело немого жителя Санкт-Петербурга, оштрафованного за «выкрикивание лозунгов» на митинге

Петербургский городской суд прекратил дело слабослышащего Евгения Агафонова, которого оштрафовали на пять тысяч рублей после акции в поддержку Алексея Навального 31 января, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

17 марта городской суд Петербурга отменил постановление районного суда и прекратил производство по делу за отсутствием состава.

Красносельский районный суд в феврале признал Агафонова виновным по административной статье о нарушении правил проведения митинга и перекрытии дорог. В административном протоколе, а потом и в решении суда говорилось, что он «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги»; при этом Агафонов — инвалид третьей группы по слуху, он также не говорит.

После задержания Агафонову не предоставили переводчика и продержали в полиции девять часов. Адвокат Сергей Локтев рассказал «Апологии протеста», что задержанный не мог понять разъяснения полицейских о своих правах и обязанностях, а также объяснить, что не участвовал в митинге, а шёл в магазин «Мир искусств».

«Медиазона» также сообщала, что полицейские в Петербурге 13 часов продержали в отделе полиции инвалида по зрению Дмитрия Глюза, который почти ничего не видел. При этом задержанный записал на диктофон, как полицейские не верили в его инвалидность и смеялись над его состоянием.