Суд полностью оправдал основателя завода АМУР Павла Чернавина

Суд Ленинского районного суда Екатеринбурга полностью оправдал экс-владельца завода «Автомобили и моторы Урала» Павла Чернавина, хотя прокуратура просила приговорить его к семи годам лишения свободы, пишет Znak.com.

Чернавину вменялось нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса: 159 («Мошенничество») и 176 («Незаконное получение кредита»). По версии следствия, экс-владелец предприятия был незаконно включён в реестр кредиторов, а также принял незаконное решение взять на завод кредит в 12,5 миллиона долларов.

Судебный процесс шёл с 2014 года. На время следствия и суда Павел Чернавин находился на подписке о невыезде. Сейчас эта мера пресечения отменена. Кроме того, у него есть право на реабилитацию. Семь простых векселей, которые были в центре эпизода о мошенничестве и являлись вещественными доказательствами, будут возвращены вместе с изъятой документацией завода (семь коробок). Пока неизвестно, будет ли прокуратура обжаловать решение суда.

«Вменяемых мне преступлений я не совершал, и радует, что суд в этом разобрался», – сказал Чернавин после процесса. На вопрос о том, не считает ли он заказом уголовное дело, экс-владелец АМУРа отвечать не стал, отметив, что «чертовски устал».

Новоуральский АМУР много раз пытались спасти. Так, в 2006 году на тот момент губернатор региона Эдуард Россель заявлял, что договорился о сборке Geely и Zhongxing. В 2010 году речь шла уже о грузовиках Renault. Завод пришёл к банкротству, объявлен банкротом и сам Павел Чернавин.

Агентство новостей «Между строк»