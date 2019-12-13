Суд по интеллектуальным правам не позволил зарегистрировать торговую марку, совпадающую с псевдонимом Путина в КГБ

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск компании «Интеллект и право», которая хотела оспорить отказ в регистрации торговой марки «Псевдоним Платов», полученный от Роспатента. В решении суда говорится, что причиной отказа стало совпадение товарного знака с псевдонимом Владимира Путина, которым он пользовался во время учёбы в разведшколе КГБ.

Компания «Интеллект и право» обратилась с заявкой в Роспатент ещё в 2017 году. Предполагалось, что товарный знак «Псевдоним Платов» будет использоваться в отношении «широкого перечня товаров». Ведомство отказало в регистрации, мотивировав своё решение тем, что заявленное на регистрацию обозначение «неразрывно связано с главой государства». Таким образом, такой товарный знак мог наделить компанию необоснованным преимуществом перед другими участниками рынка.

Как пишет Meduza, при подаче искового заявления представители компании «Интеллект и право» указали, что марка не будет вводить потребителя в заблуждение, поскольку «Путин В. В. никогда не производил товары и не оказывал услуги под своим именем». Они также напомнили, что ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Путинка».

Но суд отклонил иск, указав, что регистрация товарного знака будет «противоречить общественным интересам», поскольку обстоятельства биографии президента РФ «имеют важное значение для формирования общественного мнения о личности главы государства».