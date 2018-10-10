Суд по делу «Седьмой студии» начнётся 17 октября

Мещанский суд Москвы 17 октября начнёт рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии», одним из обвиняемых по которому проходит режиссёр Кирилл Серебренников, со ссылкой на пресс-службу суда пишет «Интерфакс».

В этот день в закрытом режиме пройдёт предварительное слушание. Когда дело начнут рассматривать по существу, не уточняется.

Напомним, в мае 2017 года Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в «Седьмой студии». Фигурантами дела также являются экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-главбух организации Нина Масляевва, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Екатерина Воронова, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум. Никто из них, кроме Масляевой, свою вину не признаёт.

Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановки спектаклей в рамках проекта «Платформа». Ущерб следователи оценили в 133 миллиона рублей. Обвиняемые утверждают, что все выделенные из бюджета деньги были потрачены на спектакли.